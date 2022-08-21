В море недалеко от Алупки зафиксировали вспышки и слышали взрывы

Неподалеку от побережья временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Звуки раздались вечером 20 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
По словам украинского политика, их зафиксировали около 21:30 часов.
"В Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра - 6-7 вспышек и позже хлопка", - отметил Чубаров.
Он также отметил, что "вечером правильные дроны имеют свойство возвращаться на позиции российских оккупантов - над Aqyar/Севастополем снова беспилотники, в которые орки пытаются попасть из ЗРК "Панцирь-С".
Напомним, 20 августа около 19: 00 в оккупированном Крыму работала ПВО. Жители курортного села Оленевка слышали взрывы.
Также мы писали, что 19 августа возле Евпатории сработала система противовоздушной обороны.
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