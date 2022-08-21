У морі неподалік Алупки зафіксували спалахи та чули вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За словами українського політика, їх зафіксували близько 21:30 години.

"В Алупці, у морі, від берега на відстані 2-3 кілометри - 6-7 спалахів і пізніше бавовни", - зазначив Чубаров.

Він також зауважив, що "ввечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів - над Aqyar/Севастополем знову безпілотники, в які орки намагаються влучити із ЗРК "Панцир-С".