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У морі неподалік Алупки зафіксували спалахи та чули вибухи

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Неділя 21 серпня 2022 02:55
У морі неподалік Алупки зафіксували спалахи та чули вибухи Фото: У морі неподалік Алупки чули вибухи (unsplash.com)
Автор: Олег Васьків

Неподалік узбережжя тимчасово окупованого Криму було чутно вибухи. Звуки пролунали ввечері 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За словами українського політика, їх зафіксували близько 21:30 години.

"В Алупці, у морі, від берега на відстані 2-3 кілометри - 6-7 спалахів і пізніше бавовни", - зазначив Чубаров.

Він також зауважив, що "ввечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів - над Aqyar/Севастополем знову безпілотники, в які орки намагаються влучити із ЗРК "Панцир-С".

Нагадаємо, 20 серпня близько 19:00 в окупованому Криму працювала ППО. Жителі курортного села Оленівка чули вибухи.

Також ми писали, що 19 серпня біля Євпаторії спрацювала система протиповітряної оборони.

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