ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Моравецкий о войсках России возле Украины и в Беларуси: это инструмент для прямой атаки

Новина українською →
Рига, Воскресенье 21 ноября 2021 17:12
Моравецкий о войсках России возле Украины и в Беларуси: это инструмент для прямой атаки Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images )
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность российскими войсками у границ Украины и на территории Беларуси. Он считает, что Россия может использовать их для прямой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьера Польши.

"Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки",- сказал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что еще одним инструментом российской агрессии является энергетический кризис в Европе, созданный руками "Газпрома".

Напомним, вокруг Украины сегодня сосредоточено свыше 90 тысяч российских солдат и тысячи военной техники, которые могут быть использованы для наступления на Украину. Разведка сегодня показала возможные сценарии.

Как заявлял глава разведки Кирилл Буданов, российское вторжение может произойти уже в начале следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Войска РФ Украина Беларусь
NEWS
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу