Моравецкий о войсках России возле Украины и в Беларуси: это инструмент для прямой атаки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность российскими войсками у границ Украины и на территории Беларуси. Он считает, что Россия может использовать их для прямой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьера Польши .

"Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки",- сказал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что еще одним инструментом российской агрессии является энергетический кризис в Европе, созданный руками "Газпрома".