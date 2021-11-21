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Моравецький про війська Росії біля України та в Білорусі: це інструмент для прямої атаки

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Рига, Неділя 21 листопада 2021 17:12
Моравецький про війська Росії біля України та в Білорусі: це інструмент для прямої атаки Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив занепокоєння російськими військами біля кордонів України та на території Білорусі. Він вважає, що Росія може використати їх для прямої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єра Польщі.

"Зростає присутність російських військ навколо України, в Білорусі, вздовж російсько-білоруського кордону, а також у Калінінградській області. Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки", - сказав Моравецький.

Польський прем'єр додав, що ще одним інструментом російської агресії є енергетична криза в Європі, створена руками "Газпрому".

Нагадаємо, навколо України сьогодні зосереджено понад 90 тисяч російських солдатів та тисячі військової техніки, які можуть бути використані для наступу на Україну. Розвідка сьогодні показала можливі сценарії.

Як заявляв глава розвідки Кирило Буданов, російське вторгнення може статися вже на початку наступного року.

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Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
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