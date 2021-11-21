Моравецький про війська Росії біля України та в Білорусі: це інструмент для прямої атаки

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив занепокоєння російськими військами біля кордонів України та на території Білорусі. Він вважає, що Росія може використати їх для прямої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єра Польщі .

"Зростає присутність російських військ навколо України, в Білорусі, вздовж російсько-білоруського кордону, а також у Калінінградській області. Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки", - сказав Моравецький.

Польський прем'єр додав, що ще одним інструментом російської агресії є енергетична криза в Європі, створена руками "Газпрому".