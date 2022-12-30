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Моравецький про підтримку України: Кінець року не є кінцем польської допомоги

Фото: Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Олег Васьків

У новому 2023 році Варшава продовжить надавати Києву підтримку в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру", - зазначив політик.

Таким чином Моравецький відповів на пост глави українського уряду Дениса Шмигаля з подякою для Польщі за передачу чергової партії терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Нагадаємо, допомога українцям у Польщі сягнула рекордних сум.

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