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У Польщі відкрився ще один центр оформлення документів для українців

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 20:45
У Польщі відкрився ще один центр оформлення документів для українців Фото: у Польщі відкрився п'ятий центр оформлення документів для українців (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У польському місті Ґданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства внутрішніх справ України.

За повідомленням Державної міграційної служби України, стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" розташовано за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. Графік роботи центру: пн - сб з 9-ї до 18-ї.

Українці, які перебувають зараз у Польщі, можуть звернутися сюди за такими послугами:

  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • оформлення закордонного паспорта;
  • оформлення ID-картки;
  • обмін водійського посвідчення;
  • страхування.

При цьому Міграційна служба акцентує увагу, що приймання заяв на оформлення паспортних документів можливе як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".

Оплата здійснюється безпосередньо на місці - онлайн. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.

МВС нагадало, що у Польщі функціонують чотири відокремлені підрозділи ДП "Документ" - у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. До них звернулися за отриманням необхідних документів уже понад 100 тисяч українців.

"У 2023 році заплановано відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині і Туреччині", - заявила Міграційна служба.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, як українським біженцям повернутися з дому до країни тимчасового захисту.

Крім того, ми писали, які вакансії будуть доступні для українців у Польщі.

Додаємо, що зміниться для туристів після вступу Хорватії в Шенген.

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