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Моравецкий о поддержке Украины: Конец года не является концом польской помощи

Фото: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Олег Васкив

В новом 2023 году Варшава продолжит оказывать Киеву поддержку в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Конец года не является концом польской помощи для Украины. Мы все надеемся, что 2023 год будет годом победы и мира", - отметил политик.

Таким образом Моравецкий ответил на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля с благодарностью для Польши за передачу очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink.

Напомним, помощь украинцам в Польше достигла рекордных сумм.

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