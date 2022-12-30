Моравецкий о поддержке Украины: Конец года не является концом польской помощи

В новом 2023 году Варшава продолжит оказывать Киеву поддержку в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Конец года не является концом польской помощи для Украины. Мы все надеемся, что 2023 год будет годом победы и мира", - отметил политик.
Таким образом Моравецкий ответил на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля с благодарностью для Польши за передачу очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink.
Напомним, помощь украинцам в Польше достигла рекордных сумм.
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