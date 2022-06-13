Моравецкий ответил на угрозы России: миллионы поляков готовы защищать родину

Если России когда-нибудь придет в голову напасть на Польшу - тогда Кремль должен знать, что в Польше 40 миллионов поляков готовы встать с оружием в руках на защиту своей родины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost .

Он добавил, что Польша много веков была в плену России и "не хочет назад этого рабства".

"Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы находимся в свободной стране, и мы будем стремиться к нашей свободе, мы будем бороться за нашу свободу", - заявил премьер-министр.

Моравецкий подчеркнул, что одним из элементов обширной программы строительства и укрепления обороны является усиление мощи польской армии. В частности, увеличение ее численности и вооружения.

"Строительство новых видов оружия, его производство в Польше, но также и закупка самого современного оружия за рубежом", - перечислил он.