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Моравецкий ответил на угрозы России: миллионы поляков готовы защищать родину

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Варшава, Понедельник 13 июня 2022 16:01
Моравецкий ответил на угрозы России: миллионы поляков готовы защищать родину Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если России когда-нибудь придет в голову напасть на Польшу - тогда Кремль должен знать, что в Польше 40 миллионов поляков готовы встать с оружием в руках на защиту своей родины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

Он добавил, что Польша много веков была в плену России и "не хочет назад этого рабства".

"Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы находимся в свободной стране, и мы будем стремиться к нашей свободе, мы будем бороться за нашу свободу", - заявил премьер-министр.

Моравецкий подчеркнул, что одним из элементов обширной программы строительства и укрепления обороны является усиление мощи польской армии. В частности, увеличение ее численности и вооружения.

"Строительство новых видов оружия, его производство в Польше, но также и закупка самого современного оружия за рубежом", - перечислил он.

Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.

До этого депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

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