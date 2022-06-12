ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине

Новина українською →
Россия, Воскресенье 12 июня 2022 18:02
В России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел России заявили, что идея передачи Украине ядерного оружия может угрожать Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

Захарова считает, что польские политики "проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты". Она также заявила, что Польша якобы грозится нарушить режим нераспространения ядерного оружия.

"Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - добавила Захарова.

Напомним, в Польше нет ядерного оружия. Хотя вице-премьер Польши Ярослав Качинский признался, что хотел бы видеть такое оружие в стране.

При этом Польша серьезно воспринимает угрозы ядерного удара со стороны РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз