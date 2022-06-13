Моравецький відповів на погрози Росії: мільйони поляків готові захищати Батьківщину

Якщо Росії коли-небудь прийде в голову напасти на Польщу - тоді Кремль повинен знати, що в Польщі 40 мільйонів поляків готові встати зі зброєю в руках на захист своєї Батьківщини.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost .

Він додав, що Польща багато століть була в полоні Росії і "не хоче назад цього рабства".

"Ми відкидаємо їх колоніалізм, їх імперіалізм. Ми знаходимося у вільній країні, і ми будемо прагнути до нашої свободи, ми будемо боротися за нашу свободу", - заявив прем'єр-міністр.

Моравецький підкреслив, що одним з елементів великої програми будівництва і зміцнення оборони є посилення могутності польської армії. Зокрема, збільшення її чисельності та озброєння.

"Будівництво нових видів зброї, його виробництво в Польщі, але також і закупівля найсучаснішої зброї за кордоном", - перерахував він.