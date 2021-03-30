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Мораторий на приватизацию: какие госпредприятия окажутся в перечне

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовали 289 нардепов.

Итак, под запретом приватизации будут:

  • акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция - 9 объектов. В него вошли НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрпошта";
  • хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий - 74 объектов. В список входят "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Оператор газотранспортной системы Украины, "Восточный горно-обогатительный комбинат".
  • перечень объектов культуры и спорта - 133 объекта;
  • перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества - 102 объектов;
  • перечень объектов лесного хозяйства - 341 объект.

Напомним, Верховной раде рекомендуют отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Так, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября 2020 года Рада приняла соответствующий законопроект №3552.

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Новости Украины приватизацияВерховная Рада
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