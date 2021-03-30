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Мораторій на приватизацію: які держпідприємства опиняться у переліку

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 15:47
Мораторій на приватизацію: які держпідприємства опиняться у переліку
Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект №4020 Рада ухвалила за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 289 нардепів.

Отже, під забороною приватизації будуть:

  • акціонерні товариства, де частка держави не може бути менш як 50 відсотків + 1 акція - 9 об'єктів; до нього увійшли НАК "Нафтогаз України" і "Укрпошта";
  • господарські товариства та об'єднання, де частка держави 100 відсотків, державних комерційних і казенних підприємств - 74 об'єктів. У список входять "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", Оператор газотранспортної системи України, "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
  • перелік об'єктів культури і спорту - 133 об'єкти;
  • перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації, але які можуть бути перетворені в господарські товариства - 102 об'єктів;
  • перелік об'єктів лісового господарства - 341 об'єкт.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Так, 25 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня 2020 року Рада прийняла відповідний законопроект №3552.

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