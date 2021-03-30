Мораторій на приватизацію: які держпідприємства опиняться у переліку

Верховна рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект №4020 Рада ухвалила за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Отже, під забороною приватизації будуть:

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Так, 25 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня 2020 року Рада прийняла відповідний законопроект №3552.