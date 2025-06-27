Мораторій на перевірки бізнесу: що пообіцяв Зеленський

"Я вже доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, так щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах", - сказав глава держави.

Він додав, що держава розуміє, що саме економічне зростання має наповнювати бюджет, а "не просто тиск і не просто вичавлювання коштів з економіки".

Зеленський заявив, що уряд буде розширювати державні програми підтримки українського бізнесу та виробництва.

Коментуючи заяву президента, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник сказав, що на додачу до мораторію необхідно провести аудит кримінальних проваджень, які відкриті проти бізнесу, внести необхідні зміни в Кримінально-процесуальний кодекс.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у березні 2022 року прийняв постанову, яка на період воєнного стану запроваджувала мораторій на перевірки бізнесу. Це стосувалося як податкових перевірок, так і перевірок ведення бізнесу.