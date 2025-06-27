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Мораторий на проверки бизнеса: что пообещал Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести длительный мораторий на проверки бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента, которые он сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства".

"Я уже поручил подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, так чтобы обезопасить бизнес от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях", - сказал глава государства.

Он добавил, что государство понимает, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а "не просто давление и не просто выжимание средств из экономики".

Зеленский заявил, что правительство будет расширять государственные программы поддержки украинского бизнеса и производства.

Комментируя заявление президента, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник сказал, что в дополнение к мораторию необходимо провести аудит уголовных производств, которые открыты против бизнеса, внести необходимые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

 

Напомним, Кабинет министров в марте 2022 года принял постановление, которое на период военного положения вводило мораторий на проверки бизнеса. Это касалось как налоговых проверок, так и проверок ведения бизнеса.

В начале декабря 2023 года были приняты изменения в законодательство, которые восстановили налоговые проверки, в частности, для предприятий, производящих подакцизную продукцию, сферы азартных игр, компаний, которые предоставляют финансовые и платежные услуги. Эти изменения начали действовать с 7 декабря 2023 года.

В октябре 2024 года сообщалось, что Кабмин планирует возобновить проверки бизнеса по соблюдению вопросов соблюдения законодательства о труде.

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