В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни

Кабінет міністрів планує повернути перевірки бізнесу за додержанням законодавства про працю. Вони були скасовані в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

"Прийняття цього акта забезпечить захист прав працівників, сприятиме боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня соціальних гарантій та створенню умов для чесної і здорової конкуренції серед роботодавців", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зокрема, пропонується внести зміни до постанови Кабінету міністрів від 13 березня 2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

Згідно з проєктом, пропонується відновити заходи державного контролю:

за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин,

достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Передбачається, що під час війни вони будуть здійснюються за рішенням Державної служби з питань праці у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.