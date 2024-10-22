ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни

Україна, Вівторок 22 жовтня 2024 12:19
UA EN RU
В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни Фото: уряд хоче відновити перевірки неформальних трудових відносин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує повернути перевірки бізнесу за додержанням законодавства про працю. Вони були скасовані в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

"Прийняття цього акта забезпечить захист прав працівників, сприятиме боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня соціальних гарантій та створенню умов для чесної і здорової конкуренції серед роботодавців", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зокрема, пропонується внести зміни до постанови Кабінету міністрів від 13 березня 2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

Згідно з проєктом, пропонується відновити заходи державного контролю:

  • за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин,
  • достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Передбачається, що під час війни вони будуть здійснюються за рішенням Державної служби з питань праці у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, на початку війни в Україні скасували практично всі перевірки. Це стосувалося як податкових перевірок, так і перевірок ведення бізнесу. Водночас, вони поступово відновлюються. Зокрема, це стосується податкових перевірок, які знову стали законними з грудня 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
DAILY
Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ