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Мораес назвал незабитый пенальти "Динамо" самым ужасным моментом в карьере

Новости » Спорт    25.04.2019 - 09:41
Мораес назвал незабитый пенальти "Динамо" самым ужасным моментом в карьере
Фото: Мораес не реализовал пенальти в ворота своего бывшего клуба (shakhtar.com)

Нападающий "Шахтера" извинился перед одноклубниками

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал незабитый пенальти в ворота киевского "Динамо" (0:0) в центральном матче 25 тура украинской Премьер-лиги. Об этом бывший игрок "бело-синих" написал в Instagram.

"Очень разочарован, у меня была возможность принести победу нашей команде, но я не смог. Возможно, один из самых ужасных моментов в моей карьере. Простите товарищи по команде, прости "Шахтер", - написал Мораес.

Во время матча футбольные фанаты киевского "Динамо" подвесили за шею манекен, на котором была одета форма игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса. Таким образом ультрас решили выразить свое отношение к форварду, который покинул киевский клуб прошлым летом и перешел в стан принципиального соперника.

На данный момент Мораес является лучшим бомбардиром чемпионата Украины, который забил 17 голов в 22 матчах. Всего в текущем сезоне нападающий провел 34 поединка в футболке "оранжево-черных", забив 23 гола и совершив 11 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит дело против сборной Украины по поводу участия Мораеса в матчах с Португалией и Люксембургом.

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