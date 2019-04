Мораес назвал незабитый пенальти "Динамо" самым ужасным моментом в карьере

Triste demais, hoje tive a chance de trazer a vitória para nosso time e falhei, só quero pedir desculpa aos meus companheiros. Dias de luta! ————————————————- Дуже розчарований, у мене була можливість принести перемогу нашій команді, але я не зміг. Можливо, один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі. Вибачте товариші по команді, вибач @fcshakhtar

