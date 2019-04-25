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Мораес назвав незабитий пенальті "Динамо" найжахливішим моментом у кар'єрі

Новини » Спорт    25.04.2019 - 09:41
Мораес назвав незабитий пенальті "Динамо" найжахливішим моментом у кар'єрі
Фото: Мораес не реалізував пенальті в ворота свого колишнього клубу (shakhtar.com)

Нападник "Шахтаря" вибачився перед одноклубниками

Форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес прокоментував незабитий пенальті в ворота київського "Динамо" (0:0) в центральному матчі 25 туру української Прем'єр-ліги. Про це колишній гравець "біло-синіх" написав у Instagram.

"Дуже розчарований, у мене була можливість принести перемогу нашій команді, але я не зміг. Можливо, один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі. Вибачте товариші по команді, вибач "Шахтар", - написав Мораес.

Під час матчу футбольні фанати київського "Динамо" підвісили за шию манекен, на якому була одягнута форма гравця "Шахтаря" Жуніора Мораеса. Таким чином ультрас вирішили висловити своє ставлення до форварда, який залишив київський клуб минулого літа і перейшов до табору принципового суперника.

На даний момент Мораес є найкращим бомбардиром чемпіонату України, який забив 17 голів в 22 матчах. Всього в поточному сезоні нападник провів 34 поєдинки у футболці "оранжево-чорних", забивши 23 голи і зробивши 11 ассистов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА розгляне справу проти збірної України щодо участі Мораеса в матчах з Португалією і Люксембургом.

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