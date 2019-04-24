"Динамо" и "Шахтер" не выявили победителя

Фото: "Динамо" - "Шахтер" (fcdynamo.kiev.ua)

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"Динамо" в домашнем матче 25-го тура УПЛ сыграло вничью с "Шахтером" (0:0). Болельщики на НСК Олимпийский голов в поединке так и не увидели.

Форвард "горняков" Жуниор Мораес не реализовал пенальти в добавленное к основному время матча с "Динамо".

На 94 минуте Никита Бурда сфолил против Дентиньо. Арбитр матча Виталий Романов указал на точку.

К мячу подошел Жуниор Мораес, однако не смог переиграть голкипера «Динамо» Дениса Бойко.

«Шахтер» сохранил 7-очковый отрыв от киевлян в таблице.