Moody's вслед за Fitch и S&P отзывает рейтинги российских компаний
Агентство Moody's Investors Service (MIS) отзывает свои кредитные рейтинги российских компаний после аналогичных действий со стороны Fitch и S&P Global Ratings. Это является следствием европейских санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что материнская компания рейтингового агентства Moody's приостановила коммерческую деятельность в России в начале марта из-за российского вторжения в Украину.
В середине месяца Европейский союз 15 марта запретил ведущим рейтинговым агентствам оценивать Россию и компании страны в рамках своего последнего пакета санкций. Меры приняты, чтобы усилить экономическое давление на Москву.
Напомним, ранее сообщалось, что Fitch до 15 апреля намерено аннулировать рейтинги всех российских компаний, которые попали под санкции Евросоюза.
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