Moody's вслед за Fitch и S&P отзывает рейтинги российских компаний

Агентство Moody's Investors Service (MIS) отзывает свои кредитные рейтинги российских компаний после аналогичных действий со стороны Fitch и S&P Global Ratings. Это является следствием европейских санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что материнская компания рейтингового агентства Moody's приостановила коммерческую деятельность в России в начале марта из-за российского вторжения в Украину. В середине месяца Европейский союз 15 марта запретил ведущим рейтинговым агентствам оценивать Россию и компании страны в рамках своего последнего пакета санкций. Меры приняты, чтобы усилить экономическое давление на Москву.