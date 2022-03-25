ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Moody's вслед за Fitch и S&P отзывает рейтинги российских компаний

Новина українською →
Москва, Пятница 25 марта 2022 09:53
Moody's вслед за Fitch и S&P отзывает рейтинги российских компаний Фото: Moody's тоже отзывает рейтинги российских компаний (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Агентство Moody's Investors Service (MIS) отзывает свои кредитные рейтинги российских компаний после аналогичных действий со стороны Fitch и S&P Global Ratings. Это является следствием европейских санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что материнская компания рейтингового агентства Moody's приостановила коммерческую деятельность в России в начале марта из-за российского вторжения в Украину.

В середине месяца Европейский союз 15 марта запретил ведущим рейтинговым агентствам оценивать Россию и компании страны в рамках своего последнего пакета санкций. Меры приняты, чтобы усилить экономическое давление на Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что Fitch до 15 апреля намерено аннулировать рейтинги всех российских компаний, которые попали под санкции Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Moody's Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет