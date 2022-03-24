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Fitch в ближайшие недели отзовет рейтинги всех российских компаний

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Москва, Четверг 24 марта 2022 05:29
Fitch в ближайшие недели отзовет рейтинги всех российских компаний Рейтинговое агентство Fitch (Фото: northafricapost.com)
Автор: Константин Широкун

Международное рейтинговое агентство Fitch намерено аннулировать оценки рейтинга всех российских компаний, которые попали под санкции ЕС. Все процедуры должны быть выполнены до 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fitch Ratings.

"В целях соблюдения принятых санкций Европейского союза Fitch Ratings отзывает свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур",— говорится в заявлении компании.

Группа компаний Fitch 8 марта объявила, что прекращает свою деятельность в России. В первую очередь, ограничения затронули кредитные рейтинги и другие услуги из ассортимента подразделений Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Напомним, перед этим страны Балтии, а также Польша, призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь.

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