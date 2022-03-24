Fitch в ближайшие недели отзовет рейтинги всех российских компаний
Международное рейтинговое агентство Fitch намерено аннулировать оценки рейтинга всех российских компаний, которые попали под санкции ЕС. Все процедуры должны быть выполнены до 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fitch Ratings.
"В целях соблюдения принятых санкций Европейского союза Fitch Ratings отзывает свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур",— говорится в заявлении компании.
Группа компаний Fitch 8 марта объявила, что прекращает свою деятельность в России. В первую очередь, ограничения затронули кредитные рейтинги и другие услуги из ассортимента подразделений Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Напомним, перед этим страны Балтии, а также Польша, призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь.
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