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Moody's слідом за Fitch і S&P відкликає рейтинги російських компаній

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Москва, П'ятниця 25 березня 2022 09:53
Moody's слідом за Fitch і S&P відкликає рейтинги російських компаній Фото: Moody's теж відкликає рейтинги російських компаній (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Агентство Moody's Investors Service (MIS) відкликає свої кредитні рейтинги російських компаній після аналогічних дій з боку Fitch і S&P Global Ratings. Це є наслідком європейських санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що материнська компанія рейтингового агентства Moody's призупинила комерційну діяльність в Росії на початку березня через російське вторгнення в Україну.

У середині місяця Європейський союз 15 березня заборонив провідним рейтинговим агентствам оцінювати Росію і компанії країни в рамках свого останнього пакету санкцій. Заходи прийняті, щоб посилити економічний тиск на Москву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Fitch до 15 квітня має намір анулювати рейтинги всіх російських компаній, які потрапили під санкції Євросоюзу.

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