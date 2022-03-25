Moody's слідом за Fitch і S&P відкликає рейтинги російських компаній

Агентство Moody's Investors Service (MIS) відкликає свої кредитні рейтинги російських компаній після аналогічних дій з боку Fitch і S&P Global Ratings. Це є наслідком європейських санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що материнська компанія рейтингового агентства Moody's призупинила комерційну діяльність в Росії на початку березня через російське вторгнення в Україну.

У середині місяця Європейський союз 15 березня заборонив провідним рейтинговим агентствам оцінювати Росію і компанії країни в рамках свого останнього пакету санкцій. Заходи прийняті, щоб посилити економічний тиск на Москву.