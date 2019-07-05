Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз для банковской системы Украины с "позитивного" на "стабильный". Об этом сообщает агентство Reuters.

В Moody’s считают, что быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе.

Moody’s не ждет дефолтов по потребительским кредитам в ближайшие год-полтора на фоне увеличения доходов домохозяйств. Однако агентство предупреждает, что дальнейший быстрый рост этого вида кредитования может отрицательно повлиять на качество банковских активов при замедлившихся темпах экономического роста.

По оценкам Moody’s, удельный вес проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года с 69% в конце 2018 года благодаря активизации кредитования и списанию старых кредитных долгов.

В сообщении Moody’s говорится, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от способности Киева продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в декабре 2018 года заявила, что темпы роста портфелей розничных кредитов в банках увеличиваются на 40% в год. Рожкова сообщила, что пока НБУ не видит системных рисков, несмотря на высокие темпы роста в этом сегменте.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США.