Банки наращивают розничное кредитование на 40% в год, - НБУ

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Банкиров привлекает высокая прибыльность этого бизнеса

Темпы роста портфелей розничных кредитов в банках увеличиваются на 40% в год. Об этом сегодня на заседании "круглого стола" заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Рожкова, тенденция к росту кредитов населению началась в начале 2017 года, когда прекратилось сокращение объема кредитов физическим лицам.

"И сегодня очень много банков, которые раньше не работали в этом сегменте, выходят на этот рынок. Лидером среди продуктовой структуры этого портфеля является розничное кредитование, беззалоговые кредиты… Во-первых, это высокодоходный сегмент, достаточно диверсифицированный сегмент", - сказала она.

Рожкова сообщила, что пока НБУ не видит системных рисков, несмотря на высокие темпы роста в этом сегменте. Однако в следующем году во время диагностики банков планирует отдельное внимание уделить потребительскому кредитованию.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 5,2 п.п. выше, чем в сентябре (32,1%). Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за месяц с 8,8% до 9,5% годовых. По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли в октябре 2018 года с 10,6% до 11,0% годовых, в валюте остались на уровне 2,4%.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%). Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в данном вопросе.