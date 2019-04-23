Банкиры дали прогноз по объемам и условиями кредитования на год

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для населения условия кредитования будут смягчаться

Украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком.

По данным опроса, 76% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов в следующие 12 месяцев, а 74% - розничных.

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Текущий опрос выявил неизменность внутренних требований банков к корпоративным заемщикам. При этом в I квартале стандарты кредитования домохозяйств смягчились в потребительском кредитовании и не изменились для ипотеки.

Уровень одобрения заявок в I квартал на потребительские кредиты несколько увеличился: 26% респондентов одобряли больше заявок, баланс ответов составил 23%. Эта тенденция продолжается с III квартала 2015 года.

Опрос проводился с 19 марта по 10 апреля 2019 среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, в марте 2019 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 29,5% годовых, что на 2,0 п.п. ниже, чем в феврале (31,5%).

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-марте 2019 года составила 13,2 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.