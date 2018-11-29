Украинцы доверяют доллару в три раза больше, чем евро

Фото: коллаж (Paxabay)

За последний год существенно выросло доверие к гривне

В ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные соцопроса компании Research & Branding Group.

По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%).

Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в данном вопросе.

rb.com.ua

Как отмечают социологи, в 2018 году доверие украинцев к гривне существенно выросло: в 2016 году ей доверяли 7% украинцев, а в 2017 году - 8%.

Опрос проводился в период с 16 по 26 ноября 2018 года среди 2000 респондентов. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 5,2 п.п. выше, чем в сентябре (32,1%). Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за месяц с 8,8% до 9,5% годовых.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли в октябре 2018 года с 10,6% до 11,0% годовых, в валюте остались на уровне 2,4%.