Moody's снизило до преддефолтного уровня рейтинги почти 100 крупнейших компаний РФ
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 95 российских компаний. Это произошло после понижения суверенного рейтинга России с мусорного до преддефолтного уровня Ca.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.
Рейтинги большинства компаний из списка были снижены до нового странового потолка - "Caa2".
Прогнозы для всех рейтингов "негативные", что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России из-за жестких и скоординированных санкций Запада, а также из-за последствий введенных Центробанком РФ мер контроля за движением капитала.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг правительства России с B3 до Ca, что было обусловлено серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства.
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