Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній РФ
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 російських компаній. Це сталося після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.
Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової странової стелі - "Caa2".
Прогнози для всіх рейтингів "негативні", що відображає істотні ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі і скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу.
Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca, що було обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання.
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