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Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній РФ

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Москва, П'ятниця 11 березня 2022 11:10
Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній РФ Фото: Рейтинги російських компаній знижені переддефолтного рівня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 російських компаній. Це сталося після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової странової стелі - "Caa2".

Прогнози для всіх рейтингів "негативні", що відображає істотні ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі і скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca, що було обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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