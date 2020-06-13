Moody's повысило рейтинг Украины

Фото: Moody's (moodys.com)

Украина - единственное государство в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии коронавируса

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с уровня Саа1 до B3 со стабильным прогнозом. В Минфине отметили, что Украина - единственное государство в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщают сайт агентства и пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ stand-bу размере 5 млрд долларов и получения первого транша от МВФ на 2,1 млрд долларов.

В Moody's считают, что помощь от МВФ смягчит проблему краткосрочного финансирования Украины и гарантий улучшения внешней уязвимости, а также поможет закрепить прогресс в реформах, достигнутый в последние годы.

Отмечается, что новая программа МВФ разблокирует дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка и Европейского Союза. Общая сумма, на которую может рассчитывать Украина, достигает 8,6 млрд долларов.

"Дополнительное многостороннее финансирование жизненно важно для Украины, поскольку ее потребности в финансировании резко возросли, учитывая заметное ухудшение макроэкономических условий в стране", - говорится в сообщении.

По прогнозам Moody's, ВВП Украины в этом году сократится на 4,5%, а дефицит государственного бюджета увеличится до 7,5% (по сравнению с 2% в 2019 году).

Как отметили аналитики агентства, возросшие валютные резервы Национального банка останутся на высоком уровне будут сохранены, и к концу года они составят около 22 млрд долларов (без учета золота).

Кроме того, Moody's подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг Ca по еврооблигациям на сумму 3 миллиарда долларов, которые Украина продала в декабре 2013 года. Единственным подписчиком облигаций было российское правительство.

Отмечается, что облигации оспариваются из-за международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Правительство РФ подало в суд на Украину за погашение облигации в английских судах, под юрисдикцией которых были выпущены облигации, и дело передано на рассмотрение суда.

Напомним, 9 июня директора МВФ утвердили новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

Первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета Украина получила 12 июня.

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Автор: Надежда Собенко