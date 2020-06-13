Moody's підвищило рейтинг України

Фото: Moody's (moodys.com)

Україна - єдина держава в світі, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії коронавірусу

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України з рівня Саа1 до В3 зі стабільним прогнозом. У Мінфіні зазначили, що Україна - єдина держава в світі, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляють сайт агентства і пресс-служба Міністерства фінансів України.

Україна піднялася в рейтингу довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду країн після підписання нової програми з МВФ stand-bу розмірі 5 млрд доларів і отримання першого траншу від МВФ на 2,1 млрд доларів.

У Moody's вважають, що допомога від МВФ пом'якшить проблему короткострокового фінансування України та гарантій поліпшення зовнішньої уразливості, а також допоможе закріпити прогрес у реформах, досягнутий в останні роки.

Наголошується, що нова програма МВФ розблокує додаткову фінансову допомогу від Світового банку та Європейського Союзу. Загальна сума, на яку може розраховувати Україна, досягає 8,6 млрд доларів.

"Додаткове багатостороннє фінансування життєво важливе для України, оскільки її потреби у фінансуванні різко зросли, враховуючи помітне погіршення макроекономічних умов у країні", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами Moody's, ВВП України в цьому році скоротиться на 4,5%, а дефіцит державного бюджету збільшиться до 7,5% (порівняно з 2% в 2019 році).

Як відзначили аналітики агентства, зросли валютні резерви Національного банку залишаться на високому рівні будуть збережені, і до кінця року вони складуть близько 22 млрд доларів (без обліку золота).

Крім того, Moody's підтвердило пріоритетний незабезпечений рейтинг Ca за єврооблігаціями на суму 3 мільярди доларів, які Україна продала в грудні 2013 року. Єдиним передплатником облігацій був російський уряд.

Наголошується, що облігації оскаржуються через міжнародний збройний конфлікт між Україною і Росією. Уряд РФ подав до суду на Україну за погашення облігації в англійських судах, під юрисдикцією яких були випущені облігації, і справу передано в на розгляд суду.

Нагадаємо, 9 червня директора МВФ затвердили нову програму підтримки України в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету Україна отримала 12 червня.

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Автор: Надія Собенко