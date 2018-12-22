Moody's повысило рейтинг Украины

Фото: Moody's (www.moodys.com)

В агентстве отмечают снижение риска дефолта Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг эмитента и облигаций правительства Украины до Caa1 с Caa2 изменив прогноз с позитивного на стабильный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз агентства.

Как отмечается в сообщении, повышению рейтинг способствовала договоренность с МВФ о новой программе, что повышает вероятность возвращения на рынки капитала и уменьшит риск дефолта

В агентстве ожидают, что недавно принятые реформы будут способствовать постепенному снижению коррупции, одной из самых больших институциональных слабостей страны.

Также в Moody's отмечают постепенное улучшение устойчивости Украины к продолжающемуся конфликту с Россией.

В то же время Украина по-прежнему является страной, которая сильно зависит от МВФ как в плане финансирования, так и в плане стимула к реформам. Кроме того, Украина по-прежнему сильно подвержена риску возобновления геополитической конфронтации и турбулентности, а также смене власти, что может привести к задержке или частичному изменению хода реформ.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже перечислен Украине. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Продолжение сотрудничества с МВФ позволило Украине получить доступ к связанному финансированию. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, что поможет правительству привлечь капитал на льготных условиях на международных рынках в 2019 году.