Moody's підвищило рейтинг України

Фото: Moody's (www.moodys.com)

В агентстві відзначають зниження ризику дефолту України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг емітента і облігацій уряду України до Caa1 до Caa2 змінивши прогноз з позитивного на стабільний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз агентства.

Як наголошується в повідомленні, підвищенню рейтинг сприяла домовленість з МВФ про нову програму, що підвищує ймовірність повернення на ринки капіталу і зменшить ризик дефолту

В агентстві очікують, що нещодавно прийняті реформи будуть сприяти поступовому зниженню корупції, однієї з найбільших інституційних слабкостей країни.

Також у Moody's відзначають поступове поліпшення стійкості України до тривалого конфлікту з Росією.

У той же час Україна залишається країною, яка сильно залежить від МВФ як в плані фінансування, так і в плані стимулу до реформ. Крім того, Україна як і раніше сильно схильна до ризику відновлення геополітичної конфронтації і турбулентності, а також зміні влади, що може призвести до затримки або часткового зміни ходу реформ.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже перераховано Україні. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Продовження співпраці з МВФ дозволило Україні отримати доступ до пов'язанго фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також прийняв рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 млн доларів, що допоможе уряду залучити капітал на пільгових умовах на міжнародних ринках в 2019 році.