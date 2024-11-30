Монополісти у торгівлі ліками запустили інформкампанію проти Тимошенко напередодні засідання ТСК, - експерт

"Зараз посередники заробляють мільярди гривень на хворобах українців, й звісно ж не збираються відмовлятися від своїх прибутків", - пояснює експерт.

На його думку, інформаційна атака розпочалася саме зараз невипадково. Як відомо, вже наступного вівторка очолювана Юлією Тимошенко тимчасова слідча комісія (ТСК) представить у Верховній Раді пропозиції змін до законодавства.

"Мета ТСК - зламати корупційні схеми, навести порядок у фармацевтичній галузі та унеможливити спекуляції на цінах на медичні препарати. Вже відбулося перше засідання слідчої комісії з розслідування необґрунтовано завищених цін на ліки в українських аптеках. За підрахунками комісії, річний прибуток компаній-посередників може становити понад 10 мільярдів гривень", - додає він.

Експерт переконаний: зниження цін на ліки - реально. Принаймні в тій їх частині, яка дотична до роботи корупційних схем на ринку.

"Зламавши ці схеми у торгівлі ліками й надавши людям змогу купувати необхідні медпрепарати поза ними - ми отримаємо більш справедливі та адекватні цінами на медпрепарати", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.

Як відомо Тимошенко заявляла, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.