Монополисты в торговле лекарствами запустили информкампанию против Тимошенко накануне заседания ВСК, - эксперт

"Сейчас посредники зарабатывают миллиарды гривен на болезнях украинцев, и, конечно, не собираются отказываться от своих доходов", - объясняет эксперт.

По его мнению, информационная атака началась именно сейчас не случайно. Как известно, уже в следующий вторник возглавляемая Юлией Тимошенко временная следственная комиссия (ВСК) представит в Верховной Раде предложения изменений в законодательство.

"Цель ВСК - сломать коррупционные схемы, навести порядок в фармацевтической отрасли и сделать невозможным спекуляции на ценах на медицинские препараты. Уже состоялось первое заседание следственной комиссии по расследованию необоснованно завышенных цен на лекарства в украинских аптеках. По подсчетам комиссии, годовая прибыль компаний-посредников может более 10 миллиардов гривен", - добавляет он.

Эксперт убежден: снижение цен на лекарства - реально. По крайней мере, в той их части, которая касается работы коррупционных схем на рынке.

"Сломав эти схемы в торговле лекарствами и предоставив людям возможность покупать необходимые медпрепараты вне них - мы получим более справедливые и адекватные цены на медпрепараты", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.

Как известно, Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.