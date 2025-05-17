На моноколесі до Європи: на кордонні зі Словаччиною затримали незвичного порушника (фото)

Як розповіли у відомстві, чоловіка зафіксувала фотопастка. А у той момент коли до держкордону залишалося 300 метрів чоловіка зупинив прикордонний наряд.

"Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності", - розповіли прикордонники.



За їх словами, план затриманого був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород.