На моноколесе в Европу: на границе со Словакией задержали необычного нарушителя (фото)

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ведомстве, мужчину зафиксировала фотоловушка. А в тот момент когда до госграницы оставалось 300 метров мужчину остановил пограничный наряд.
"Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности", - рассказали пограничники.
По их словам, план задержанного был таков: одеться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород.
Ранее мы писали, что двое мужчин погибли во время пересечения Тисы. Организаторам незаконной схемы сообщили о подозрении. Кроме этого пограничники разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать за границу. Оказалось, что мужчина заплатил девушке за фиктивный брак.
А на Закарпатье переправщики пытались провезти уклонистов под видом траурного кортежа. Несмотря на попытку побега, всех участников схемы задержали пограничники.
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