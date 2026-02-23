Monobank змінює правила переказів на IBAN: що треба знати

Monobank оголосив про перше з 2017 року оновлення тарифів на IBAN-платежі. Умови переказів за реквізитами стали вигіднішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.
Головне:
Раніше в банку діяли обмеження на безкоштовні перекази за реквізитами:
Такі умови були встановлені на старті проєкту, оскільки подібні платежі на той час були рідкістю.
Monobank повністю прибирає зазначену комісію. Відтепер усі IBAN-платежі з власних коштів у mono є безкоштовними.
Рішення про скасування плати ухвалено з метою створення кращих умов на ринку.
Нагадаємо, банки України з 1 червня 2025 року знизили місячний ліміт на грошові перекази зі 150 до 100 тисяч гривень. Це обмеження стосується як карткових переказів (P2P), так і платежів за реквізитами IBAN.
Згідно з меморандумом, до якого приєднався 51 банк та дві небанківські фінансові компанії, ліміти діять майже у всій банківській системі.
Ключові деталі лімітів:
Винятки: банки не встановлюють ліміти на операції волонтерів, а також клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів).
Запровадження лімітів за меморандумом банків фактично замінило попередні обмеження Національного банку України, які втратили чинність з 1 квітня 2025 року.
Спочатку, з 1 жовтня 2024 року, НБУ встановлював ліміт на рівні 150 тисяч гривень лише для карткових переказів. Проте через міграцію трафіку в систему IBAN найбільші банки підписали меморандум, поширивши обмеження на обидва види платежів. З 1 лютого 2025 року діяв ліміт у 150 тисяч гривень.