Monobank меняет правила переводов на IBAN: что нужно знать

Главное:

Отмена комиссии: Отныне все IBAN-платежи с собственных средств в monobank - бесплатные.

Отныне все IBAN-платежи с собственных средств в monobank - бесплатные. Что было раньше: За переводы на сумму более 10 000 грн клиенты платили 0,5% комиссии.

За переводы на сумму более 10 000 грн клиенты платили 0,5% комиссии. Когда действует: Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня.

Что изменилось в тарифах

Ранее в банке действовали ограничения на бесплатные переводы по реквизитам:

Переводы на IBAN до 10 000 грн были бесплатными.

На суммы свыше 10 000 грн начислялась комиссия в размере 0,5% с собственных средств.

Такие условия были установлены на старте проекта, поскольку подобные платежи в то время были редкостью.

Новые условия с сегодняшнего дня

Monobank полностью убирает указанную комиссию. Отныне все IBAN-платежи из собственных средств в mono являются бесплатными.

Решение об отмене платы принято с целью создания лучших условий на рынке.

На переводы есть ограничения

Напомним, банки Украины с 1 июня 2025 года снизили месячный лимит на денежные переводы со 150 до 100 тысяч гривен. Это ограничение касается как карточных переводов (P2P), так и платежей по реквизитам IBAN.

Согласно меморандуму, к которому присоединился 51 банк и две небанковские финансовые компании, лимиты действуют почти во всей банковской системе.

Ключевые детали лимитов:

Для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска: лимит составляет 100 тысяч гривен в месяц.

Для клиентов "высокого" уровня риска: лимит останется неизменным - 50 тысяч гривен в месяц.

Исключения: банки не устанавливают лимиты на операции волонтеров, а также клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов).

История введения ограничений

Введение лимитов по меморандуму банков фактически заменило предыдущие ограничения Национального банка Украины, которые утратили силу с 1 апреля 2025 года.

Сначала, с 1 октября 2024 года, НБУ устанавливал лимит на уровне 150 тысяч гривен только для карточных переводов. Однако из-за миграции трафика в систему IBAN крупнейшие банки подписали меморандум, распространив ограничения на оба вида платежей. С 1 февраля 2025 года действовал лимит в 150 тысяч гривен.