У Monobank стався збій

DDoS атаки на Monobank

Нагадаємо, що що з вечора п'ятниці, 16 серпня, Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою. Пізніше співзасновник банку Олег Гороховський повідомляв, що Monobank знаходився під DDoS-атакою. Тоді компанія отримала вже кілька мільярдів запитів

Згодом Гороховський уточнив, що під час атаки Monobank отримав понад 5 мільярдів запитів.

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