Monobank другу добу знаходиться під DDoS-атакою
З вчорашнього вечора український Monobank знаходиться під DDoS-атакою. Компанія отримала вже кілька мільярдів запитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.
Гороховський заявив, що DDoS практично без зупинки триває вже другу добу.
"Під атакою Банки. Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку", - сказав він.
Водночас співзасновник Mono повідомив, що за ці два дні компанія отримала майже 3 мільярди запитів на сервіс.
"Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті", - додав він.
Нагадаємо, що вчора ввечері Гороховський повідомив, що Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.