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Monobank другу добу знаходиться під DDoS-атакою

Україна, Субота 17 серпня 2024 20:23
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Monobank другу добу знаходиться під DDoS-атакою Фото: Monobank потрапив під DDoS-атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

З вчорашнього вечора український Monobank знаходиться під DDoS-атакою. Компанія отримала вже кілька мільярдів запитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

Гороховський заявив, що DDoS практично без зупинки триває вже другу добу.

"Під атакою Банки. Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку", - сказав він.

Водночас співзасновник Mono повідомив, що за ці два дні компанія отримала майже 3 мільярди запитів на сервіс.

"Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті", - додав він.

Нагадаємо, що вчора ввечері Гороховський повідомив, що Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою.

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Monobank
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