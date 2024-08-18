Вже 5,5 мільярдів запитів. Monobank третю добу знаходиться під DDoS-атакою

Український банк Monobank вже третю добу знаходиться під DDoS-атакою. Компанія отримала вже понад 5 мільярдів запитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

"Вже 5,5 мільярдів запитів! Стоїмо", - написав Гороховського.

За його словами, для відбиття атаки підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Гороховський зазначає, що для AWS кібератака такого масштабу також нетипова.

"Нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - написав він.

Amazon Web Services (AWS) - це платформа хмарних обчислень, яку розробила компанія Amazon. Вона пропонує широкий спектр послуг і рішень, включаючи обчислювальні ресурси, зберігання даних, бази даних, аналітику, штучний інтелект, безпеку та інше. Користувачі можуть використовувати ці послуги за моделлю "оплата за використання" (pay-as-you-go), що дозволяє їм масштабувати свої ресурси відповідно до потреб. AWS популярний серед компаній різного розміру через свою гнучкість, масштабованість та доступність.

DDoS (Distributed Denial of Service) атака - це тип кібернападу, при якому зловмисники намагаються перевантажити сервер або мережевий ресурс великою кількістю запитів, що перевищує його можливості обробки. Це призводить до того, що ресурс стає недоступним для легітимних користувачів.