ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мільярд запитів за 3 години. Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 22:13
UA EN RU
Мільярд запитів за 3 години. Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою Фото: Monobank потрапив під DDoS-атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Monobank потрапив під тривалу DDoS-атаку. Співробітники відбивають атаку більше як 3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

Гороховський повідомив, що сьогодні ввечері Monobank потрапив під DDoS-атаку.

"Повідомлення від нашого СТО: "Колеги добрий вечір. Йде DDOS-атака. Відбиваємо, попиваючи каву з пончиками... Вже маємо близько млрд запитів на послуги monobank за 3 години. Тримаємо ситуацію під контролем", - повідомив співзасновник банку.

Нагадаємо, що минулого місяця в роботі українського банку Monobank спостерігався збій в роботі. Зокрема клієнти не могли створити "банку" для заощаджень. Крім Mono збої також спостерігались в Vodafone та Sense Bank.

В Держспецзв’язку відреагували на технологічний збій та дали поради, як швидко впоратись з проблемою.

До цього збій в Monobank був зафіксований у квітні цього року. Користувачі повідомляли, що мобільний застосунок перестав завантажуватися, не працює авторизація. Дехто також фіксував проблеми з транзакціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Monobank Банки
NEWS
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку