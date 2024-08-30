В Monobank произошел сбой

DDoS атаки на Monobank

Напомним, что с вечера пятницы, 16 августа, Monobank оказался под масштабной DDoS-атакой . Позже соучредитель банка Олег Гороховский сообщал, что Monobank находился под DDoS-атакой. Тогда компания получила уже несколько миллиардов запросов

Впоследствии Гороховский уточнил, что во время атаки Monobank получил более 5 миллиардов запросов.

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