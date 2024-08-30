В Monobank произошел сбой

В мобильном приложении Monobank в пятницу, 30 августа, произошел сбой. Фиксируются проблемы со входом в приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение Monobank.
По сообщениям пользователей, мобильное приложение Monobank перестало загружаться. Нельзя зайти в приложение, а некоторые фиксируют проблемы с транзакциями.
В самом Monobank пока не прокомментировали информацию о сбое в работе.
Обновлено в 17:17.
Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что в работе приложения произошел технический сбой.
"У нас технический сбой: (Извините! Исправляем", - написал он в Telegram.
Monobank – это украинский мобильный банк, работающий без физических отделений, предлагая финансовые услуги исключительно через мобильное приложение. Банк был основан в 2017 году
Напомним, что с вечера пятницы, 16 августа, Monobank оказался под масштабной DDoS-атакой . Позже соучредитель банка Олег Гороховский сообщал, что Monobank находился под DDoS-атакой. Тогда компания получила уже несколько миллиардов запросов
Впоследствии Гороховский уточнил, что во время атаки Monobank получил более 5 миллиардов запросов.
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