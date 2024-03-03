UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Monobank стався технічний збій

Фото: в Monobank стався технічний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В українському необанку Monobank стався технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - написав Гороховський. 

Збої у роботі Monobank

 На початку 2024 року стався збій у роботі програми Monobank. Клієнти не могли авторизуватися та скористуватися послугами банку.

Також у грудні 2023 року Monobank потрапив під масовану кібератаку. Тоді ж фахівцям удалося її відбити.

Ще один збій стався в січні. Користувачі жалілись на нестабільну роботу й помилку під час входу у застосунок. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Monobank