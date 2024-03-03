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В Monobank произошел технический сбой

Фото: в Monobank произошел технический сбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В украинском необанке Monobank произошел технический сбой. Специалисты уже работают над устранением неисправностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал соучредителя Monobank Олега Гороховского.

"У нас технический сбой. Чиним. Извините", - написал Гороховский.

Сбои в работе Monobank

В начале 2024 г. произошел сбой в работе программы Monobank. Клиенты не могли авторизоваться и пользоваться услугами банка.

Также в декабре 2023 года Monobank попал под массированную кибератаку. Тогда же специалистам удалось ее отразить.

Еще один сбой произошел в январе. Пользователи жаловались на нестабильную работу и ошибку при входе в приложение.

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Monobank