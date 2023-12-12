Український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку. Вона є масованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал співвласника Monobank Олега Гороховського.

"Масована DDoS атака на моно (Monobank - ред.)", - написав Гороховський.

Також він назвав і об'єкт атаки - це точки входу на Amazon (банки, сайт).

Водночас співвласник Monobank одразу зазначає, що ситуація знаходиться під контролем.

Фото: Monobank потрапив під масовану кібератаку (t.me/OGoMono)

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що хакерська атака сьогодні була здійснена і на оператора "Київстар". Це офіційно вже підтвердили у компанії. Наразі фахівці працюють над усуненням проблеми.

Водночас збій у роботі "Київстар" фіксується масово по всій країні. Абоненти повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.

Користувачам спочатку рекомендували скористатися послугою національний роумінг, що дозволяє перемикатися між операторами. Але в цьому виникла проблема. Про неї дізнайтеся в роз'ясненні Мінцифри. Також абонентам радили скористатися і послугою е-сім.

Тим часом збій у "Київстар" призвів і до інших нестандартних проблем по всій країні, пов'язаних із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", оплатою проїзду та роботи терміналів, а також систем оповіщення.

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