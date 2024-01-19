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У роботі Monobank стався збій

Київ, П'ятниця 19 січня 2024 23:36
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У роботі Monobank стався збій Фото: У роботі Monobank стався збій (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Додаток Monobank працює нестабільно та видає помилку під час входу або під час здійснення операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на службу підтримки Monobank у Telegram.

Оператори служби підтримки написали, що з цього питання розбираються фахівці банку.

У роботі Monobank стався збійФото: скриншот додатка Monobank.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння!", - відповіли в підтримці.

Оновлено 20.01.2024, 00:00

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського у Telegram, хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", - написав Гороховський.

В службі підтримки банку відповіли, що ситуація нормалізувалася і зараз все має працювати.

"Вибачте, будь ласка, були складнощі на нашому боці, які могли відобразитися на вашій роботі з застосунком або з проведенням платежів. На разі, все повинно працювати", - відповіли у підтримці.

Збої у роботі Monobank

Раніше ми повідомляли, що на початку 2024 року стався збій у роботі програми Monobank. Клієнти не могли авторизуватися та скористуватися послугами банку.

Також у грудні 2023 року Monobank потрапив під масовану кібератаку. Фахівцям удалося її відбити.

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