Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток

"Вже бачили термінали mono? Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення. Зараз їх зовсім мало лише 1200, але ми тільки почали", - написав він.

Гороховський повідомив, що банк не вимагає комісії за те, що клієнти поповнюють власні рахунки в терміналах.

"Комісії за поповнення наших карток в них немає, як і в терміналах наших партнерів. Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів", - написав він.