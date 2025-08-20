UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток

Фото: Monobank збиратиме гроші у власні термінали (facebook.com/oleg.gorohovsky)
Автор: Олександр Білоус

Один з найбільших роздрібних банків України, Monobank, почав встановлення власних терміналів для поповнення карток.

Про це заявив співвласник банку Олег Гороховський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Вже бачили термінали mono? Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення. Зараз їх зовсім мало лише 1200, але ми тільки почали", - написав він.

Гороховський повідомив, що банк не вимагає комісії за те, що клієнти поповнюють власні рахунки в терміналах.

"Комісії за поповнення наших карток в них немає, як і в терміналах наших партнерів. Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів", - написав він.

 

Як працює банк без відділень

Monobank - це банк, який повністю працює через мобільний додаток, без фізичних відділень. Запущений у 2017 році компанією Fintech Band на базі ліцензії Універсал Банку

Банк пропонує кредитні та дебетові карти. Станом на початок 2025 року Monobank обслуговує близько 9,8 млн активних карт і займає друге місце серед банків за цим показником. Станом на 1 липня Універсал Банк входить до трійки лідерів за обсягом депозитів громадян - близько 119 млрд гривень.

Проєкт - результат партнерства Fintech Band (в тому числі - екс-менеджери ПриватБанку: Олег Гороховський, Михайло Рогальський, Дмитро Дубілет) і Універсал Банку, власником якого є Сергій Тігіпко.

MonobankБанки