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Компанія з групи "Нова пошта" видаватиме кредити українцям під 80% річних

Україна, Четвер 01 травня 2025 11:48
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Компанія з групи "Нова пошта" видаватиме кредити українцям під 80% річних Фото: Нова пошта випустила кредитну картку(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія з групи "Нова пошта" запустила кредитну картку в застосунку NovaPay. Компанія виконує вимоги законодавства та повідомляє про реальну процентну ставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Пільговий період за карткою NovaPay складає до 62 днів і поширюється на оплати товарів і послуг. Протягом цього часу можна повернути кредитні кошти майже не платити відсотки.

Максимальний кредитний ліміт становить до 200 тисяч гривень. Базова процентна ставка становить 60% річних, реальна - 79,59%. Кредитна лінія - відновлювальна, тобто після погашення доступний ліміт поновлюється автоматично.

"Ми бачимо попит на наші кредитні продукти: лише за останній рік кредитний портфель NovaPay зріс у 2,5 рази та перевищив 1 мільярд гривень. Українці шукають зручні способи закривати фінансові потреби тут і зараз", - сказав Богдан Гривко, директор з управління ризиками NovaPay.

Слід зазначити, що 1 млрд гривень - це мізерно малий обсяг для українського ринку.

Ставки в банках

На ринку карткового кредитування населення в Україні домінують два банки ПриватБанк і Monobank, які пропонують схожі умови.

У ПриватБанку пільговий період становить до 55 днів, кредитний ліміт - до 200 тисяч гривень, реальна ставка - 51% річних.

У Monobank пільговий період становить до 62 дні, стандартний кредитний ліміт - 100 тисяч гривень, реальна ставка також до 51% річних.

NovaPay – це фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта"), - один з двох найбільших поштових операторів з 3 600 відділеннями в Україні. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

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