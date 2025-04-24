Тігіпко купив ще один банк в Україні
Сергій Тігіпко вже володіє двома банками в України. Бізнесмен купив ще один - львівській "Ідея Банк", що належав польські компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення польської компанії Getin Holding.
Згідно з повідомленням, група ТАС Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" 31,8 млн євро та 170 тисяч євро винагороди.
"Ідея Банк" має 72 відділення та займає 27 місце серед 60 українських банків за розміром активів. Банк працює в роздрібному бізнесі і займається обслуговуванням фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.
Getin Holding S.A. - польська фінансова група, заснована в 1996 році з головним офісом у м. Вроцлав. Сфери діяльності: роздрібні банківські послуги, автокредитування, лізинг, іпотека, посередництво в страхуванні.
В склад Getin Holding входять компанії, що надають фінансові послуги: Idea Bank (Польща), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Україна), Idea Bank (Білорусь), Idea Bank (Румунія), Carcade (Росія).
Бізнесмен Тігіпко
Бізнесмен Сергій Тігіпко відомий тим, що очолював Національний банк України та займав високі посади в уряді за Віктора Януковича.
Тігіпко володіє групою ТАС, яка працює в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості
Групі ТАС належать Універсал банк (monobank), який є восьмим за розміром активів і ТАСкомбанк (15 місце).
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